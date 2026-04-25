印尼財長改口：沒打算在馬六甲海峽收通行費

中評社北京4月25日電／印度尼西亞財政部長普爾巴亞24日在記者會上澄清說，印尼將遵守《聯合國海洋法公約》（以下簡稱《公約》），不會向通過馬六甲海峽的船只收費。兩天前，普爾巴亞說印尼正探討向通過該航道的船只“收費”，引發爭議。



新華社報導，普爾巴亞22日在雅加達舉辦的一場研討會上說：“印尼並非一個邊緣國家。我們坐落在一條重要的全球貿易和能源路線上，但通過馬六甲海峽的船只卻沒有被收費。”他還提到，印尼或可參考伊朗向通過霍爾木茲海峽的船只徵收通行費的模式。這一言論引發外界關注。



受美以伊戰事影響，全球能源運輸要道霍爾木茲海峽的通行大範圍受阻，其他航運要道的安全問題也因此受到更多關注。據英國媒體本月早些時候報導，在美伊臨時停火期間，伊朗要求通過霍爾木茲海峽的油輪以加密貨幣形式支付通行費。



印尼外交部長蘇吉約諾23日接受媒體採訪時說，印尼不會向通過馬六甲海峽的船只收費，因為這種做法不符合《公約》。他強調，《公約》承認印尼是群島國家的前提是印尼不得對其領海內的海峽徵收通行費。



馬六甲海峽位於馬來半島與蘇門答臘島之間，是連接太平洋與印度洋、貫通亞歐非的重要海上通道，有“海上十字路口”之稱。馬來西亞海事部門的數據顯示，2025年有超過10.25萬艘船通過馬六甲海峽。



普爾巴亞22日發表“考慮收費”言論後，新加坡外交部長維文說，新加坡不會參與任何限制船只通行或徵收通行費的安排，馬六甲海峽必須保持開放。