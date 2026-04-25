前後腳赴巴基斯坦　伊美到底談不談？

4月24日晚，伊朗外長阿拉格齊（中）率領的代表團抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。巴副總理兼外長達爾、陸軍參謀長穆尼爾等高級官員到場迎接。新華社 中評社北京4月25日電／圍繞是否舉行第二次談判，伊朗與美國的博弈還在持續。



伊朗外長阿拉格齊24日抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。美國白宮同日證實，總統特朗普的特使威特科夫和女婿庫什納將於25日啟程赴巴。就在外界認為美伊或將展開新一輪談判之際，伊朗方面卻明確表示，阿拉格齊此行並無與美方會談的安排，談判再次被未知籠罩。



新華社報導，分析人士認為，鋻於美伊圍繞霍爾木茲海峽的對抗並未降溫，雙方在多個核心議題上的分歧仍然難以調和，恢復談判的信任基礎非常薄弱。即便雙方能以某種形式進行接觸，談判前景依然不樂觀。



“同台”但不談？



伊朗方面表示，阿拉格齊此次在巴基斯坦並無與美國代表會談的日程安排，但將借助巴方作為中間人向美方傳遞信息，包括伊朗關於結束當前衝突的關切。



美國《紐約時報》援引兩位伊朗高級官員的話報導說，阿拉格齊此行將就美國提出的“和平協議提案”遞交一份書面答覆。巴基斯坦消息人士此前告訴新華社記者，阿拉格齊將與巴方討論伊美談判的先決條件；若取得進展，預計伊方將進一步同美方代表進行直接談判。



白宮新聞秘書萊維特24日對媒體表示，威特科夫和庫什納先赴巴基斯坦，副總統萬斯等成員暫在美國“待命”，根據局勢進展再決定是否赴巴參與談判。



美國有線電視新聞網文章分析說，此次美伊代表前往巴基斯坦的具體安排仍存在很大不確定性，但並不排除雙方會以某種形式進行接觸的可能性。



不過，一些專家對美伊潛在的接觸“潑冷水”。美國智庫卡內基國際和平研究院高級研究員阿倫·戴維·米勒說，威特科夫和庫什納過往與阿拉格齊打交道的記錄相當糟糕，後者更多也只是伊朗高層的信息傳遞者。此次美伊即便在巴基斯坦有接觸，大概率也只是停留在程序層面，最多就雙方恢復正式談判的可行性進行試探和磋商。

