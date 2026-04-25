彈劾賴清德　“立院”27日召開全院聽證會

中評社台北4月25日電／針對對賴清德提出的彈劾案，“立法院”27日將召開全院委員會聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言，國民黨團、民眾黨團將推派“立委”詢問。



“立法院”預計5月13、14日舉行“總統彈劾案審查會”，5月19日進行彈劾案記名投票表決。在審查會時，將邀請被彈劾人賴清德列席說明。



“立法院”4月27日上午9時至12時，將在議場召開“對總統提出彈劾案”全院委員會聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言，根據規劃，分別由國民黨團邀請5人、民進黨團邀請4人、民眾黨團邀請1人，另由國民黨團推派3名“立委”、民進黨團推派3名“立委”、民眾黨團推派1名“立委”，進行詢問。



聽證會的進行程序，依序先由應邀出席人員發言表達意見（證言），每人10分鐘，再由各黨團推派“立委”進行詢問，每位“立委”詢問時間10分鐘，詢問採即問即答方式進行。



國民黨團邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰等人，民眾黨團則邀請氣候先鋒者聯盟發起人楊家法與會。



國民黨團推派國民黨“立委”翁曉玲、王育敏、羅智強進行詢問，民眾黨團推派“立委”邱慧洳進行詢問。民進黨團則未提出邀請人員名單，也未推派黨籍“立委”進行詢問。