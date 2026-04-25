日本政府擬修改自衛隊“官階”名稱引質疑

中評社北京4月25日電／新華社援引日本《讀賣新聞》25日報導，日本政府已敲定修改自衛隊“官階”名稱的方案，並計劃于本年度內向國會提交相關修訂草案。調整後的部分稱呼與舊日本帝國軍隊存在重合。這一更名方案引發日本國內大量擔憂和質疑聲音。



報導稱，政府擬將陸上、海上及航空自衛隊各自的最高長官——幕僚長對應的將官等級改稱為“大將”，其餘將官統一為“中將”；將“一佐”改為“大佐”，整體參照國際通行的軍銜體系進行調整。報導指出，這是自衛隊1954年成立以來首次進行“官階”名稱調整，過去日本因“自衛隊非軍隊”相關規定，長期使用區別於其他國家的官階名稱，而如今這一方針將迎來重大轉折。



圍繞這一動向，日本國內社交媒體上出現大量擔憂聲音。“‘大佐’等稱呼是舊日本帝國軍隊的軍銜名稱，為何要使用這些稱呼？”“政府稱是為了營造‘有榮譽和自豪感的工作環境’以及實現‘國際標準化’，難道現有稱呼無法帶來榮譽和自豪感嗎？其本質是高市政府的右傾政策。”



日本資深軍事撰稿人木村和尊在相關評論中直接將此次更名稱為“愚策”。



日本立命館大學亞洲與日本研究機構研究員角田燎指出，戰後出於對戰爭責任的反省，陸上自衛隊長期有意識地與舊日本帝國陸軍劃清界限。但對於此次更名，日本社會是否會如政府所稱，僅將其視為“喚起對自衛隊尊重”的一種方式，這一點令人懷疑。