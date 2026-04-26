波蘭與法國被曝正準備聯合核軍事演習

中評社北京4月26日電／當地時間4月23日，據波蘭方面消息，波蘭與法國將在北約東翼，包括波羅的海和波蘭北部地區舉行聯合核軍事演習。不過，演習具體時間尚未公布。俄羅斯回應稱，這是歐洲軍事對抗的“直接體現”。



來源：央視新聞