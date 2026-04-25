意大利替伊朗踢世界杯？意方冷回：不合適

中評社北京4月25日電／美國總統特朗普特使日前向國際足聯提議，在6月開賽的2026年美加墨世界杯比賽中，以預選賽被淘汰的意大利隊取代已入圍的伊朗隊。意大利政府對此並不領情，有官員指責該建議“不合適”“感到受冒犯”；伊朗則抨擊美方此舉暴露其“道德破產”。美國國務卿魯比奧23日站出來“和稀泥”，說沒有不讓伊朗運動員來，但伊朗隊隨行人員中與伊朗伊斯蘭革命衛隊存在關聯的人員可能被禁止入境。



英國《金融時報》22日報導，特朗普政府負責全球夥伴關係的特使保羅·贊波利接受採訪時證實，他已向特朗普和國際足聯主席因凡蒂諾提出建議，由意大利取代伊朗參加世界杯。身為意大利裔的贊波利聲稱，“能看到意大利隊出現在美國主辦的賽事中是我的夢想”。



新華社報導，知情人士說，這一提議意在化解美意近來圍繞美以伊戰事出現的齟齬，意大利因拒絕美國使用軍事基地遭美國指責，特朗普威脅“不會再幫意大利”。



美國遞來的橄欖枝，意大利沒接。據意大利安莎社報導，意大利體育和青年部長安德烈亞·阿博迪23日回應說，美方的提議“不可行”也“不合適”；意大利奧委會主席盧恰諾·布翁菲利奧說自己“感到受冒犯”，強調參加世界杯“得憑真本事”；意大利經濟和財政部長賈恩卡洛·焦爾傑蒂直言，美方提議“可恥”。



伊朗駐意大利使館23日在社交媒體上說，足球屬於民眾，不屬於政客。意大利在球場上的戰績與政治無關，美方試圖將伊朗從世界杯“除名”只能顯示出美國“道德破產”。



23日，有記者在美國白宮詢問特朗普如何看待贊波利的提議時，特朗普說“沒有仔細考慮此事”，然後把“球”踢給了在場的魯比奧。魯比奧表示，美方沒有不讓伊朗來參賽，參賽與否由“伊朗自己決定”。



魯比奧稱，“伊朗的問題不在運動員身上”，美方可能禁止伊朗隊隨行人員中與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的人員入境，比如記者、教練等，但他沒有作進一步說明。

