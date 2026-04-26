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直擊中國海軍某部直升機跨晝夜飛行訓練
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2026-04-26 08:18:13
中評社北京4月26日電／連日來，中國海軍某部圍繞編隊協同、模擬搜救、特情處置等課目組織多場次、多批次跨晝夜飛行訓練，錘煉部隊快速反應與協同作戰能力。
來源：央廣軍事
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