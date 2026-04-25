美國為打擊伊朗找理由　法律專家批毫無說服力

中評社北京4月25日電／美國國務院最近發布聲明，為美國和以色列2月28日起對伊朗動武找理由。美國國務院法律顧問里德·魯賓斯坦稱，美國發起軍事打擊是應盟友請求且出於自衛，“並非發動一場新的戰爭，而是衝突持續”。法律專家認為，美方“找補”的理由“毫無說服力”，對伊動武違背《聯合國憲章》。



“悄悄”發聲明



新華社援引路透社24日報導，美國國務院網站21日發布聲明《“史詩怒火”行動與國際法》。與發布絕大多數聲明的操作不同，國務院未將這份聲明發給媒體，也未在其官方社交媒體賬號發布。



美國國務院法律顧問魯賓斯坦在聲明中稱，“美國捲入這場衝突是應盟友以色列的請求，是集體防禦，也是行使美國的自衛權”，衝突爆發是因為伊朗“數十年來的惡意侵略”，包括受伊朗支持的武裝力量對美軍及以色列的襲擊、伊朗2024年4月向以色列發射導彈以及伊朗“尋求製造核武器”。



伊朗向來否認尋求製造核武器的指認，強調有權和平利用核能。



魯賓斯坦聲稱，美國和以色列2月底對伊發起軍事行動是“持續多年對抗伊朗武裝衝突的一部分”，沒有必要評估伊朗當時是否即將對美國或盟友發起打擊，還稱“2月底開展行動以來，美國在使用武力方面一直履行國際法規定的義務”。



值得注意的是，美國政府3月2日正式告知國會對伊朗發動軍事打擊，至5月1日是60天。依據美國國會1973年通過的《戰爭權力法》，美國總統在未經國會批准情況下動用部隊的時限是60天，此後必須終止任何正在發生的衝突，除非獲得國會授權。如果總統就確有必要繼續動用部隊向國會作出書面說明，可以獲得30天延期，且這30天只限於部隊安全撤離，不能繼續進攻性軍事行動。

