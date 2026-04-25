專家解讀海軍宣傳片：下一艘航母是“核艦”

中評社北京4月25日電／中國海軍22日發布官方宣傳片《向大洋》，軍事科學院研究員潘新毛24日表示，片中隱藏意象隱喻和細節密碼，顯示中國航空母艦事業的跨越式發展。片中4名核心人物姓名暗含密碼，其中19歲新兵何劍在片尾登場，其姓名諧音暗示下一艘航母是“核艦”，“19歲”可能代表舷號19。



宣傳片《向大洋》中出現的人物包括廖寧、單東、付建，潘新毛指他們的姓名分別諧音遼寧、山東、福建，精準對應中國已入列服役的三艘航母，包括舷號16的遼寧號、舷號17的山東號和舷號18的福建號。潘新毛認為，片尾出現的新兵何劍，強烈暗示中國海軍的航母陣容或將很快迎來一名重量級新成員，而其姓名諧音暗示下一艘航母是“核艦”，“19歲”可能代表舷號19。



潘新毛展望，自主建造核動力航母將是中國航母發展進程中極具里程碑意義的關鍵一步，標誌中國成為全球第二個獨立研製並裝備大型核航母的國家，一舉打破美國長達半個多世紀的技術壟斷。核動力航母可支撐高烈度、長時長全球部署，配合殲35隱身艦載機、空警600固定翼預警機、艦載加油機等新型裝備，構建起完整高效的遠洋航空作戰體系，大幅提升中國海軍的遠海護衞與戰略威懾能力。



宣傳片結尾的“彩蛋”可見，潛艇艇長單東在威海市統一路小學門口接兒子“小灣”放學，讓他不要耍賴皮，媽媽在家等。潘新毛表示，此場景中的“小灣”、“賴皮”的諧音指向清晰明確，“統一路”的地名設計更是畫龍點睛，以含蓄溫情的方式，傳遞出全體中華兒女期盼祖國完全統一、台灣早日回歸的共同心願。