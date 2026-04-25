蔣萬安怕了沈伯洋？粉專酸爆　留言更絕

中評社台北4月25日電／民進黨“立委”沈伯洋出征台北市長的呼聲越來越高，今天和台北市長蔣萬安一同出席松山慈惠堂母娘文化季的活動，沈伯洋剪掉爆炸頭，以一頭短捲發現身。台北市長蔣萬安被問到沈伯洋新髮型話題並未給出評論，竟遭綠營批評。《政客爽》粉專則開酸“沈伯洋就是台北市街頭最靚的仔，不接受反駁”。國民黨“立委”徐巧芯今天在臉書發文傻眼表示，被問到沈伯洋，大家忍不住笑了三聲….：蔣萬安怕了！



中時新聞網報導，《政客爽》粉專今日在臉書貼文開酸綠營，這是第一次，蔣萬安感受到了恐懼，他竟然不敢評論“綠營張孝全的新髮型”。綠營昨天才大讚“沈伯洋像張孝全”，今天沈伯洋還加碼剪了帥氣的新髮型，用男神的形象重新讓台北人震撼。蔣萬安逃避回應沈伯洋新髮型，本身就是一種恐懼跟忌妒的表現，他忌妒沈伯洋為什麼頭髮可以這麼多？忌妒為什麼像張孝全的是沈伯洋？蔣萬安為什麼只能像金爺？



《政客爽》接著表示，而且連民進黨官方臉書留言都批判“蔣萬安身為首都市長這麼沒高度嗎？”看來身為一個“國家”的“首都”市長，評論對手的新髮型是基本義務，連髮型都怕，還能當什麼市長？沈伯洋就是台北市街頭最靚的仔，不接受反駁。



徐巧芯今天在臉書發文表示，被問到沈伯洋，大家忍不住笑了三聲….：蔣萬安怕了！欸不是你們的腦迴路真的很清奇，要確欸。



國民黨台北市議員游淑慧留言表示，“看到蟑螂，不想踩下去，怕鞋子髒掉，所以繞過去……結果蟑螂大聲跟老鼠說，我怕它…………。嗯，怕它髒了我的鞋”。



網友也紛紛表示，“超~~~~~怕~~~~~他不選”、“蔣萬安怕爆了，哈哈哈哈哈”、“蔣萬安真的會怕，怕贏得太輕鬆”、“換啥髮型都一樣”、“身為市長，跟頭髮有什麼關係，要評論什麼？”、“就很像韓國大媽啊~歐巴桑風”、“綠綠現在戰髮型，下次會不會戰穿著？”