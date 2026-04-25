花絮：非遺體驗區　海派時尚展文化風華

上海市首批非遺青年人才、雷允上香氛技術總顧問高晴正專注進行打香篆演示（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月26日電（記者 陳思遠）三足香爐、中式盤扣、非遺香囊、海派絨綉……在“華風時尚·2026中華美學時尚發展大會”會場外，非遺體驗區巧妙融合上海市時尚之都的現代氣質與中華傳統文化底蘊，吸引著往來嘉賓駐足打卡。



展區內，上海市首批非遺青年人才、雷允上香氛技術總顧問高晴，正現場展示傳統香道製作技藝。香筷、三足香爐、線香、香盒、香灰壓等器具整齊陳列，精致齊全，濃郁而雅致的東方美學氛圍瞬間吸引了眾人的目光與好奇。



香道在中國已有數千年歷史，至宋代尤為興盛，與茶道、花道並稱為“三雅道”。現場，高晴正專注進行打香篆演示：她取“福”字模具，將香粉均勻壓制成篆字紋樣，點燃後，一縷纖細的香煙緩緩升騰，清雅香氣彌漫四周。一旁的一位台灣記者被桌上的香盒深深吸引，愛不釋手，高晴見狀，便耐心為其詳細介紹了香盒的用途與背後的文化韵味。



體驗區另一側，“香囊製作技藝”上海市代表性傳承人陳杏芝，與上海市市級非遺香囊製作技藝（閔行區）傳承人鄭會雄，共同展示傳統香囊製作技藝，引得不少嘉賓駐足觀看。



香囊，又稱香袋、荷包，是融合服飾、禮儀、香文化、中醫文化與節日文化的傳統飾物。（海派）香囊製作技藝承載江南文化的典雅細膩，主要工序涵蓋樣式設計、面料選擇、綉制紋飾、裁剪、香藥製作與窖藏、裝填、定型、配飾及手工縫制等十道流程。傳統紋飾寄托祈福辟邪、豐衣足食的美好願望，內配香藥清香撲鼻，兼具避邪驅病、平安吉祥之效。



此外，海派絨綉傳承人、高級工藝美術師包炎輝也在現場演繹絨綉技藝。據介紹，絨綉起源於歐洲，20世紀初傳入上海。歷經百年滄桑，經過幾代傳承人的深耕與創新，上海絨綉逐漸形成了獨具特色的藝術風格。上世紀90年代，絨綉產品曾出口歐洲、中東等40多個國家和地區。



訪談打卡區則成為全場最具科技感與趣味性的互動地標。現場放置的智能AI相機具備虛擬換裝功能，嘉賓無需實際更換衣物，只需面對鏡頭，便可“秒變”漢服造型，拍攝出兼具古韵與藝術質感的古風大片。一位記者現場體驗拍攝了一張漢服造型照片並打印出來，效果遠超預期，她隨即向身邊的同行推薦這一有趣的互動項目。