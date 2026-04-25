組圖：華風時尚T台秀　傳統國風煥發新活力

“中國高校原創時尚漢服設計・群英令”特色板塊（中評社 陳思遠攝） 華風時尚T台秀（中評社 陳思遠攝） 中評社上海4月26日電（記者 陳思遠）25日，在上海舉辦的華風時尚·2026中華美學時尚發展大會上，一場融匯傳統漢服、改良新中式、現代國風禮服等多元風格的主題T台秀精彩上演，憑借古韵與新潮兼具的獨特設計，成為全場焦點。



秀場中“中國高校原創時尚漢服設計・群英令”特色板塊，參展作品以傳統漢服形制為基礎，巧妙融合現代剪裁手法與當代審美理念，在堅守中華服飾文化內核的同時，實現傳統美學的年輕化、創新化表達，充分展現中式服飾深厚的文化底蘊與多元創作活力。



多款改良旗袍風格服飾同樣亮眼，設計深挖傳統紋樣、經典廓形等東方美學元素，結合新型面料與現代化剪裁工藝進行創新重構，兼顧古典東方韵味與日常實穿屬性，生動詮釋了中華美學與現代時尚產業深度融合的發展成果。



這場T台秀的精彩呈現，既呈現了優秀傳統文化煥發的全新生機，也凸顯了上海作為國際時尚之都的獨特氣質與產業實力。



此前，“全球時尚產業指數・時裝周活力指數（2025）”在上海東方樞紐國際商務區發布。數據顯示，上海時裝周綜合實力躋身全球八大標杆時裝周第四位，各細分領域發展表現突出，彰顯了中國時尚產業發展的旺盛活力。



據悉，近年來，上海時裝周持續推進規模擴容與模式迭代，國際品牌參與度不斷攀升。據統計，上海時裝周的商貿品牌數量達到1217個，規模僅次於巴黎；數字化商貿平台數量達到7個，為樣本時裝周中最高。