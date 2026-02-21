專論：警惕日本“新特高課”在行動

二戰時期的日本特高課成員。（資料相） 中評社香港4月26日電（評論員 丁乙）4月23日，一個值得高度警惕的日子。日本眾議院在高市早苗內閣強力推動下，表決通過了設立“國家情報局”相關法案，下一步將移交參議院審議，擬在本屆國會7月會期內完成法律手續並掛牌運作。有日本媒體驚呼：“在戰爭國家危險之路上暴走”的首相高市早苗，正在打造“新戰前情報體系”，難道臭名昭著的“特高課”又要重現嗎？



從“特高課”到“國家情報局”：歷史罪惡的幽靈復活



歷史記憶不可輕易抹去。二戰期間，日本情報機構“特高課”在中國犯下的罪行罄竹難書。“特高”是“特別高等員警”的簡稱，在被日軍佔領的中國各地“日本領事館員警署”內都設有“特高課”，負責侵華特務活動和諜報活動。其任務包括：監視中國人的思想動態、取締反日言行；搜集情報、彙編情報資料；破壞抗日地下組織，偵捕審訊處理特工人員；監視偽高官言行；進行策反誘降等。以甲級戰犯土肥原賢二為首的特高課頭目，網羅了川島芳子、南造雲子等一大批間諜，竊取大量情報，在華夏大地犯下累累血罪。



縱觀日本近代侵略史，情報機構始終是其對外擴張的“開路先鋒”。從明治時代起，日本就通過各種名目的間諜機構，形成了情報先行、軍事跟進、殖民擴張的固定侵略路徑。日本特務機關在華間諜活動，平時側重於政治、經濟、外交、軍事秘密的偵探，誘惑地方當局和失意軍人政客，離間中央與地方政府關係，甚至煽動軍人違抗中央命令，使中國各省割據自守。



如今，這一歷史幽靈正在利用“國家情報局”法案借屍還魂。此前，日本政府情報工作分散於外務省、防衛省、法務省、員警廳等多個機構，由“內閣情報調查室”負責整合協調。根據4月23日通過的法案，高市當局擬構建以“國家情報會議”為核心、“國家情報局”為執行機構的全新情報體系，前者由首相擔任主席，成員包括內閣官房長官、外務大臣、防衛大臣等核心閣僚，後者被賦予對各政府部門情報工作的全面綜合協調權。這一架構的本質，就是建立“首相官邸主導”的高度集權化情報統治。



日本國內有識之士已敲響警鐘。日本共產黨籍國會眾議員鹽川鐵在眾議院內閣委員會上嚴正指出：“該法案擬設統籌間諜活動的中樞，‘國家情報會議’使首相官邸的意向能夠更加直接地傳達給警方、自衛隊等各情報機構……建立這樣一種踐踏憲法第九條和基本人權的體制絕不能被允許。”日本社會民主黨黨報《社會新報》也發出警告：該法案的首要危險在於，“情報”這一概念本身就與軍事活動密不可分，強化資訊收集體制，可能導致對市民的監視加強，帶來侵犯隱私的風險，且法案並未包含相關監督機制。然而，在執政聯盟及多個在野黨的聯手推動下，反對聲音的努力最終僅換來一項不具有法律約束力的附帶決議。



更令人擔憂的是，日本還在強化利用民間右翼力量，形成“官民一體”的監控模式。有調查發現，與執政的自民黨存在資金往來的IT企業，正利用社交媒體平台，搜集自由派政黨和人士的資訊及言論，對其展開攻擊並鼓吹修憲主張。與此同時，日本自衛隊也在同步推進軍事改革。3月下旬，海上自衛隊新設“情報作戰集團”，陸上自衛隊則新設“情報作戰隊”，任務中甚至包含“查明並消除虛假資訊”等對內心理戰職能。這套邏輯讓人不寒而慄——歷史學者前阪俊之直指其為“數字時代的特高課”。當前日本輿論場的論調與1930年代初期高度雷同，都是通過製造外部威脅論、煽動民族主義情緒、為擴軍備戰進行思想動員。



日本對華間諜活動：從未停歇的暗戰



如果說“特高課”的歷史已經遠去，那麼日本近年來對中國的情報滲透活動則讓人不得不高度警惕。近年來，日本在華鋪設的情報網絡遭到中國國家安全機關係統性打擊。2025年11月，中國國家安全部發文證實，近年來破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密案件，一批日籍情報人員被統一收網——通信設備封存、案件集中審查，行動乾脆利落。



一個更具震撼性的數字是：自2015年以來，已有17名日本公民因間諜罪在中國被拘押，其中9人已判刑。他們的身份精準踩中了中國核心領域——從大學教授借學術交流索要涉密報告，到藥企高管在酒桌上套取醫保數據和新藥機密，再到日本人員偽裝成遊客拍攝港口軍艦、測繪橋樑參數評估軍事通行能力。日本間諜早已拋棄了“007式”的喬裝打扮，而是披著學術、商務、旅遊的合法外衣，對中國進行系統性的情報滲透。



案件密集程度令人震驚。2025年，一名頭頂“中國日本商會副會長”頭銜的製藥高管西山寬被判刑。同年7月，另一名日本企業員工因間諜罪被判刑。這些案件凸顯一個重要事實：日本在華情報網絡遭到重創，這不是某個個體的落網，而是一整套結構性情報傳輸鏈條被迫中斷。從中央某部敏感專案核心人員被策反、提供機密級國家秘密，到三井物產通過“農業技術合作”，長期竊取中國寒地水稻種質資源，攜帶加密硬碟中，包含數萬份育種材料和全球獨有的耐寒基因片段——日本的情報觸角已延伸到中國國防、糧食安全、生物醫療等各個領域。



在國際層面，日本的情報活動同樣屢遭曝光。2024年9月，白俄羅斯在歷史上首次破獲日本間諜案，被捕者在白俄羅斯境內收集軍事基礎設施、中國“一帶一路”倡議資訊以及白俄羅斯和烏克蘭邊境狀況等情報。同年俄羅斯聯邦安全局宣佈，一名日本駐俄外交官因間諜活動被當場抓獲——外交身份歷來是間諜活動最便捷的合法掩護。三國幾乎同步展開的對日反間諜行動，成為日本系統性情報對外滲透正在遭受多國聯合收網的直接證據。

