快評：台灣民心求變　主動謀和方為生存之道

中評社快評/台灣新黨“三閤論壇”4月25日舉辦的“台灣生存戰略研討會”上，系列民調清晰勾勒出台灣社會心態的深刻轉向，超半數民眾（50.7%）認為必須主動面對統一討論，六成以上認同兩岸交流是和平基石，更有75.5%的受訪者支持台灣“主動參與談判爭取最大利益”。



這組數據背後，是台灣民眾對現實困境的清醒認知：54.4%的人不再相信美軍會無條件護台，年輕世代更痛感天價軍購與產業外移對民生的擠壓甚於所謂“大陸威脅”。



民心之變，源於幻滅。當“抗中保台”淪為掏空台灣的藉口，當美國戰略模糊日益清晰，民眾終於看透——將身家性命繫於他國承諾，無異於自縛手腳。新黨副主席李勝峰點明殘酷現實：台灣孤島特性使其在“全域封鎖”下生存以天計數，所謂“海峽天險”與“美軍必救”的神話已然崩解；天價軍購買來的，不過是政治安慰劑。



台灣大學哲學系教授苑舉正“入席”之喻，恰是破局關鍵。台灣若甘為菜單上任人點選的菜品，終將喪失命運自主權；唯有主動坐上談判桌，才能為保有現有生活方式開出條件。歷史殷鑒不遠，區桂芝老師以三國東吳、五代南唐為例，警示偏安幻想終難敵統一大勢。兩岸血脈相連，文化同源，媽祖信仰與繁體字教育皆是深植於生活的文化紐帶。



謀和不是屈膝，當青年世代率先反思軍購代價，當民意潮水轉向和平交流，台灣更應把握歷史契機，積極主動改善兩岸關係，在“一中”框架下探索長治久安之道。

