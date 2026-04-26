伊朗：不接受威脅下談判　美應先解海上封鎖

伊朗總統佩澤希齊揚 （新華社 資料圖片） 中評社香港4月26日電／據伊朗總統府26日聲明，伊朗總統佩澤希齊揚在與巴基斯坦總理夏巴茲的通話中表示，伊朗不接受在威脅下進行談判，美方應首先解除對伊朗的海上封鎖，為解決問題營造必要環境。



佩澤希齊揚強調，在美國持續對伊朗實施海上封鎖、加強軍事施壓的情況下，伊朗對美國重建信任“面臨極大困難”。美方一邊發出對話信號、一邊持續強化封鎖與敵對行動，兩者之間存在根本矛盾，這加深了伊朗人民及政府對美國的不信任程度。



新華社報導，佩澤希齊揚表示，伊朗不會在“壓力、威脅和封鎖下進入被強加的談判”。他向美方提出明確建議：應首先消除封鎖等障礙，為解決問題營造必要環境。他同時強調，伊朗僅要求在國際法框架內維護本國合法權利，並未提出超出此框架的任何訴求。



佩澤希齊揚請求巴基斯坦及其他伊斯蘭國家運用其政治影響力，引導美國走向負責任的對話框架。他對巴基斯坦、土耳其、卡塔爾、沙特阿拉伯所作密集磋商表示感謝，並高度讚賞巴陸軍參謀長穆尼爾居中斡旋的持續努力。



夏巴茲在通話中強烈譴責對伊朗的侵略行動，並表示伊方信息已被認真接收、佩澤希齊揚的觀點“合理、平衡且務實”。夏巴茲表示，巴方將“竭盡全力協助實現一個體面而持久的結果”，不會尋求“有損伊朗民族尊嚴”的安排。