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俄羅斯與烏克蘭交換386名被俘人員
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2026-04-26 08:52:00
中評社北京4月26日電／新華社報導，俄羅斯國防部24日表示，俄方已從烏克蘭接回193名被俘人員，作為交換，俄方也向烏方移交了193名被俘人員。
俄國防部表示，目前，這批被俘俄軍士兵和俄平民正在白俄羅斯接受醫療救治和心理疏導，之後將返回俄羅斯。
俄國防部還說，美國和阿拉伯聯合酋長國在此次俄烏換俘行動中提供了人道主義調解努力。
烏克蘭總統澤連斯基當天在社交媒體發文稱，193名烏方人員當天被釋放回國。這些人分別來自烏武裝部隊、國民警衛隊、國家邊防局以及國家警察局等部門。
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