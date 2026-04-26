】 【打 印】 
美軍稱攔截一艘商船　迫使其返回伊朗
http://www.CRNTT.com   2026-04-26 08:51:24
　　中評社北京4月26日電／新華社報導，據美軍中央司令部25日發布聲明，美軍當天在阿拉伯海攔截一艘商船並迫使其返回伊朗。

　　美軍中央司令部的聲明說，當天早些時候，美軍“平克尼”號導彈驅逐艦出動直升機攔截這艘受到美國制裁的商船。目前，該商船正按照美軍指令、在押送下返回伊朗。

　　聲明稱，自美軍針對伊朗港口及海域展開封鎖行動以來，已有37艘船舶被指示改變航向。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：