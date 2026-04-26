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美軍稱攔截一艘商船 迫使其返回伊朗
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2026-04-26 08:51:24
中評社北京4月26日電／新華社報導，據美軍中央司令部25日發布聲明，美軍當天在阿拉伯海攔截一艘商船並迫使其返回伊朗。
美軍中央司令部的聲明說，當天早些時候，美軍“平克尼”號導彈驅逐艦出動直升機攔截這艘受到美國制裁的商船。目前，該商船正按照美軍指令、在押送下返回伊朗。
聲明稱，自美軍針對伊朗港口及海域展開封鎖行動以來，已有37艘船舶被指示改變航向。
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