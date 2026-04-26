伊媒：伊朗克爾曼沙阿傳出防空系統活動聲響

中評社北京4月26日電／據伊朗邁赫爾通訊社報導，當地時間26日凌晨，伊朗城市克爾曼沙阿市區及周邊地區傳出數次防空系統活動聲響。



有地方消息源稱，上述聲響系該地區防空系統測試所致。但目前尚無任何官方消息源對此事表態。



來源：新華網