德國公布二戰後首份軍事戰略

中評社北京4月26日電／據法國《回聲報》網站4月22日報導，這是德意志聯邦共和國歷史上的首次。德國國防部長鮑里斯·皮斯托裡烏斯22日公布了自二戰結束以來該國首份軍事戰略的要點。



德國在這份戰略中表示，願意在北約內部承擔“更多責任”，並決心盡快打造歐洲最強大的常規軍隊。皮斯托裡烏斯強調：“我們將進一步加強我軍的作戰能力，並且要快速推進。”



這份名為《歐洲擔當》的35頁文件明確將俄羅斯列為“對德國及歐洲-大西洋地區和平與安全最直接、最重大的威脅”。



文件撰寫者指出：“俄羅斯正在為對北約發動戰爭創造條件，並且已經在對北約成員國開展混合作戰行動。”



通過這份文件，德國政府旨在預判未來的威脅，並確定聯邦國防軍在北約框架下如何應對這些威脅。其目的既包括威懾攻擊，也包括在必要時能夠進行自衛。



在這份公開的文件中，撰寫者還是做出了一系列判斷。首先，“德國社會整體面臨威脅”，而且戰爭必定是多維度的。



其次，互聯傳感器的持續可用性將導致戰場透明度不斷提高並日益數字化。文件撰寫者還指出了“精準且遠程”的打擊手段，將加劇戰場上的威脅，戰場上將“不存在任何安全的後撤區域”。



與此同時，隨著武器系統自主性和自動化程度的提高，“對手將不受限制地使用人工智能和無人自主系統”。



按照這份文件，到2035年，德國現役軍人數量應從目前的18.5萬人增至26萬人，預備役人員數量應從當前的10萬人增至20萬人。

