德印將敲定潛艇採購協議

中評社北京4月26日電／據彭博新聞社網站4月23日報導，德國國防部長鮑里斯·皮斯托裡烏斯表示，德國和印度將在未來三個月內敲定價值80億美元的潛艇採購協議。



皮斯托裡烏斯22日在北部港口城市基爾與印度國防部長拉傑納特·辛格舉行會談後稱，該項目包括在印度本土建造六艘潛艇。



兩位部長視察完蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）的廠區後，皮斯托裡烏斯向記者表示：“我非常、非常有信心我們很快就能簽署協議，尤其是在今天與辛格閣下及其代表團會談之後。”



TKMS將與印度國有的馬扎岡造船廠協調潛艇建造事宜。



皮斯托裡烏斯援引辛格的話稱，協議“進展順利”，並補充說，相關事宜將在未來三個月內落實並簽署。



知情人士1月向彭博社透露，該合同價值至少80億美元，將成為印度史上規模最大的防務協議。



這將是德國首次向非歐洲國家轉讓潛艇生產技術。



據德國“中國平台”網站4月21日報導，德國和印度將進一步擴大其防務合作。本周，印度防長拉傑納特·辛格在柏林會見德國防長鮑里斯·皮斯托裡烏斯。兩人一同前往基爾，參加由蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）安排的船廠參觀活動。緊接著，辛格將前往慕尼黑，邀請工業界代表探討合作的可能性。

