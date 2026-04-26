日媒：日本確定自衛隊職銜名稱變更方針

中評社北京4月26日電／據日本《讀賣新聞》4月25日報導，日本政府已確定變更自衛隊高級官員職銜名稱的方針。具體而言，陸海空自衛隊的最高指揮官“幕僚長”將改稱“大將”，其餘將官改稱“中將”，“一佐”將改稱“大佐”，以與其他國家軍隊的軍銜名稱接軌。這是自1954年自衛隊成立以來，首次變更高官職銜名稱。此前，日本政府以自衛隊“不是軍隊”等為由，一直採用與其他國家不同的名稱。如今，政府相關政策將發生重大調整。



多名政府相關人士透露了這一消息。政府計劃在本年度內向國會提交《自衛隊法》等法律的相關修正案。政府高官稱，此舉旨在營造“能讓自衛隊員懷著榮譽感和自豪感工作的環境”，從而助力自衛隊在人才招募與留用方面的工作。



職銜名稱變更範圍為准尉以上的自衛隊官員。其中，“將補”將改為“少將”，“二佐”改為“中佐”，“三佐”改為“少佐”，“一尉”改為“大尉”等。



另一方面，預計“曹”和“士”的名稱將維持不變。政府認為，若將名稱改為“軍曹”或“二等兵”，可能引發人們對舊日本軍隊的負面聯想。



自民黨和日本維新會在去年的聯合執政協議中明確寫道：“將在2026年度內實現自衛隊職銜名稱的國際標準化。”



此次若要實施自衛隊官員級別變更，政府除了要修訂《自衛隊法》外，還要修改《防衛省職員薪酬法》及相關政令和省令，可能耗時數年才能完成。



來源：參考消息網