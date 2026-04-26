特朗普：涉事槍手已被捕　將舉行新聞發布會

中評社香港4月26日電／美國總統特朗普25日在社交媒體上發文說，白宮記者協會晚宴“安全事件”的一名涉事槍手已被拘捕，當天晚些時候將在白宮舉行新聞發布會。



特朗普說：“槍手已被抓獲，我已建議我們‘讓演出繼續’，但最終將完全遵循執法部門的意見——他們很快就會做出決定。無論結果如何，今晚同計劃很不一樣。”