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特朗普：涉事槍手已被捕 將舉行新聞發布會
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2026-04-26 09:56:38
中評社香港4月26日電／美國總統特朗普25日在社交媒體上發文說，白宮記者協會晚宴“安全事件”的一名涉事槍手已被拘捕，當天晚些時候將在白宮舉行新聞發布會。
特朗普說：“槍手已被抓獲，我已建議我們‘讓演出繼續’，但最終將完全遵循執法部門的意見——他們很快就會做出決定。無論結果如何，今晚同計劃很不一樣。”
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