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金正恩於人民革命軍成立日視察部隊勉勵官兵
http://www.CRNTT.com   2026-04-26 11:26:00
　　中評社香港4月26日電／據朝中社26日報導，在朝鮮人民革命軍成立日之際，朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩25日視察了朝鮮人民軍西部地區機械化步兵師所屬聯合部隊，並觀摩了輕步兵部隊迫擊炮兵射擊比賽。

　　新華社援引報導，金正恩向全軍官兵致以勉勵和問候，並要求全軍以有力的競爭方法進一步開展各級部隊、各專門兵種部隊之間的訓練比賽。

　　2018年1月22日，朝鮮決定將已故領導人金日成創建第一支革命武裝力量的1932年4月25日定為朝鮮人民革命軍成立日。

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