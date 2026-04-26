台官員齊啃洋芋片　藍委陳菁徽：造謠徹底失敗

中評社台北4月26日電／為了化解馬鈴薯之亂引發的食安危機，“衛福部”、“農業部”一同釋出由石崇良、陳駿季兩位“部長”共同拍攝的影片，兩人齊啃洋芋片，強調檢疫與食安“雙重把關、接力把關”。對此，國民黨“立委”陳菁徽直言，此舉證明“賴政府”急了、慌了，也亂了，顯然發現以前靠綠營側翼、網紅粉專造謠假資訊，在這次徹底失敗。



《中時新聞網》報導，陳菁徽25日在臉書指出，兩個部長合拍影片，證明“賴政府”急了、慌了，也亂了，顯然“賴政府”發現一個悲慘的真相，以前靠綠營側翼、網紅粉專造謠假資訊，大力洗地之後，就可以欺瞞台灣老百姓，把假的都說成真的，不過這次徹底失敗，因網友看到造謠說發芽馬鈴薯可以吃的，都是直接留言“直播吃發芽馬鈴薯”，造謠者就無法繼續洗地了，因為造謠沒成本，但是健康不能開玩笑。



陳菁徽進一步提及，兩個部長賣力演出，看得出來全程看稿，生硬的說出每個字，就是想替“行政院長”的“逐顆檢查”來辯護，可是三分鐘半，超過200秒的影片，就是看不到兩個部長承諾會真的做到“逐顆檢查”這四個字；陳直言，因為就是做不到，檢查人力嚴重不足，員額有105人，實際上衹有85人。



另外，針對影片中強調檢查的標準“比阿嬤挑菜還嚴格”，陳菁徽不禁諷刺表示，阿嬤聽到這句話，會直接不認這幾個壞孫子，因阿嬤在市場買菜買了一輩子，看到馬鈴薯發芽絕對就不會買，還會咒罵攤販說“沒良心，賣髒東西”，“賴政府”官員的阿嬤們，是時候出來好好教育這些壞孫子了。



陳菁徽說看著兩個部長津津有味的吃起洋芋片，好像吃一口，民眾都會全部放心，但她直言，事實上不會的，民眾對於政府捍衛食安的信心已動搖，因兩個禮拜過去，依然看不到哪個政府官員有道德勇氣，敢站出來痛批在網路上洗地造謠，說發芽馬鈴薯可以吃的綠營側翼們；陳強調，十年前“衛福部”食藥署的衛教文章說得很清楚，發芽馬鈴薯有毒，呼籲民眾不能吃，但十年後“衛福部”的大家長，選擇用作秀、吃洋芋片的方式，但遲遲不敢處理那些網路上散播有害健康資訊的壞人。