特朗普：槍手或“獨狼行動者”無關伊朗戰事

特朗普在白宮記者會晚宴發生槍擊事件之後，召開記者會。 中評社香港4月26日電／美國總統特朗普25日晚在白宮新聞發佈會上說，在當晚舉行的白宮記者協會晚宴現場，一名來自加利福尼亞州的槍手攜帶多件武器強闖安檢，後被制服。他認為這名嫌疑人是“獨狼行動者”，但同時表示還需要調查。



特朗普說，這名男子攜帶多件武器闖入安全檢查站，隨後被特勤局人員制服。調查人員正前往嫌疑人的公寓。



特朗普還說，一名執法人員中彈，但因身著防彈衣而未有生命危險，“我剛剛和這名執法人員通了話，他目前狀況良好”。



當被問及槍擊事件是否與伊朗戰事有關時，他回答稱自己“不這麼認為”。



新華社報導，特朗普還在社交媒體上發佈了一張照片和一段監控錄像。照片顯示一名男子趴在華盛頓希爾頓酒店的地上，疑似被制服；在視頻中，一名男子持槍快速衝過酒店安檢關卡，安檢人員拔槍追擊。



聯邦調查局、特勤局聯合首都警察局正調查此事件。此前有美國媒體報導說，這名嫌疑人31歲，來自加利福尼亞州托蘭斯市。



聯邦檢察官珍尼娜·皮羅表示，這名嫌疑人將於當地時間27日出庭受審。嫌疑人將被控在暴力犯罪中使用槍支，以及使用危險武器襲擊聯邦官員。



白宮記者協會晚宴25日在華盛頓希爾頓酒店舉行，美國國務卿、國防部長、財政部長等政府官員也出席了活動。