柯文哲夜奔醫院看病歷掀波　許甫爆內幕

中評社台北4月26日電／有網友日前在Threads發文爆料，民眾黨創黨主席柯文哲深夜前往新光醫院要求醫護解釋病情，甚至坐在電腦前查看病人病歷，被質疑是施壓。民眾黨北市議員參選人許甫表示，這件事是因為民眾黨部一個員工的家人出現急重病的狀況，希望藉由柯文哲的專業來幫忙看看；並稱他做這個事情太多次了。



許甫25日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，柯文哲現在是一個平民，他過去也有很深厚的重症醫學專業，這件事情其實很單純，就是民眾黨部一個員工的家人，有一個急重病的狀況，因為柯文哲過去的經驗專業，希望柯文哲能不能來幫忙看看，到底要不要動手術還是要保守治療。



《中時新聞網》報導，許甫接著表示，柯文哲那一天其實有輔選行程去了夜市，晚上非常晚，他還跑去醫院。如果今天是我們幕僚去拍了照片，人家會說柯文哲在作秀，他沒做什麼，他就在那邊。他做這個事情太多次了，很常晚上就到醫院去，如果家屬拜託他，就去觀察一下。他大概瞭解到可能有腦血管狀況，會不會失明，不知道，因此對於要不要動手術這件事情，家屬在掙扎、煎熬。柯文哲之後就說保守治療再看看，後來的確選擇這狀況，結果是好的。



許甫說，這件事情被公布出來，當初是在脆上面有一個帳號，第一次PO文章上去，然後就說怎麼可以這樣？許甫澄清說，第一、這是家屬拜託；第二、 也經過當初醫院的同意，第三、新光醫院醫師都出來講，這在他們醫界是很常見的。而且一個有醫療背景的人，可以充當醫院跟家屬之間的溝通管道，因為有時候狀況不明的時候，家屬會覺得醫院這樣判斷OK不OK、好不好，有一個信任的人在中間，可以做一個橋梁作為溝通，這是好事。



許甫指出，那位醫師把這件事PO出來之後，他相信，過了一陣子他就把文章刪掉了，因為一定有人出征，現在台灣的政治就是這樣子。這本來是一個溫暖的故事，然後變成柯文哲使用威權、特權壓迫醫院。他沒有這麼大的能力，他就是有醫療背景的一介平民。