社評：美國開戰伊朗 到底為了誰之利？

美國總統特朗普今年2月在白宮會晤以色列總理內塔尼亞胡（圖片來源：路透社） 中評社香港4月28日電/日前，特朗普雖宣布無限期延長美國與伊朗之間的停火協議，但雙方之間的談判卻遲遲無法有效推進，霍爾木茲海峽何時能恢復正常通航仍屬未知之數。美伊衝突當下的膠著狀態，顯然超出了特朗普早前表示軍事行動只會持續4至6周的預期。在戰事所帶來的內外部高壓之下，特朗普談論伊朗時的神態，也從初期的洋洋得意轉為如今的死硬強撐。



我們認為，特朗普對伊朗所發起的軍事襲擊，不僅不能為其個人與共和黨帶來政治效益，更令美國陷入通脹失控、以及國際形象與領導力受損的內外交困局面。而真正從這場戰爭中得利的，則是美國國內的猶太資本遊說集團及其背後的以色列極右勢力。



第一，對伊之戰不符合MAGA群體的“美國優先”原則，造成大量原本狂熱支持特朗普的鐵桿忠粉流失，目前已成為拖累特朗普與整個共和黨的政治負資產。



除了須應付遠在中東的戰事外，特朗普在美國國內也正面臨著一場嚴峻的政治危機。特朗普針對伊朗的軍事行動，固然會受到立場相左的民主黨及其支持者聲討撻伐；但隨著戰事陷入僵局，近期越來越多特朗普的死忠支持者也開始掉轉槍頭。MAGA群體內的意見領袖，包括卡爾森、梅根·凱利、瑪喬麗·格林等紛紛指責特朗普違反了其競選時聲稱不捲入中東地區新衝突的承諾，與“美國優先”理念中的反干涉主義背道而馳。



此外，特朗普近月因不滿教宗良十四世的反戰言論，而對其發表猛烈抨擊的無理行徑，還點燃了在MAGA群體內佔有相當比重的天主教徒的怒火，進一步加劇了MAGA支持者的流失率。儘管，據CNBC最新民調顯示，MAGA核心選民仍對特朗普維持96%以上的支持度，但卻不得不正視其基本盤在持續萎縮的現況；而在非MAGA的共和黨人中，特朗普的支持度則驟減19個百分點跌至60%。此外，美國整體民眾對特朗普施政的淨滿意度也下降至-18%，創下其兩屆總統任期內的新低。可以預見，特朗普若不及早從對伊戰事中脫身，其所帶領的共和黨在半年後的中期選舉中或將面臨嚴重潰敗。

