被盧秀燕稱“蠟筆小川”　李四川：真有點像

李四川（中評社 資料圖片） 中評社台北4月26日電／台中市長盧秀燕昨日合體國民黨新北市長參選人李四川，指因為自己很喜歡“蠟筆小新”，李四川又長得很像小新，因此喊他“小川哥”。



《中時新聞網》報導，李四川今天回應，以前在國民黨黨部，就一直有人跟他說“你真的是有一點像蠟筆小新，尤其那個眉毛更像”，從黨部到地方後“已經好久沒有人跟我來提過這個事，所以昨天她才會講說這是個小祕密”。