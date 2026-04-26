王毅會緬甸外長丁貌瑞：堅決打擊網賭電詐

4月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在內比都同緬甸外長丁貌瑞舉行會談。新華社 中評社北京4月26日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅25日在內比都同緬甸外長丁貌瑞舉行會談。



王毅祝賀丁貌瑞出任緬甸外長，表示中國外長在緬剛剛成立新政府、開啟國家發展新階段之際訪緬，充分表明中方對發展中緬關係的高度重視。中國在任何時候都是緬真正可以信賴的好朋友、好伙伴，願同緬方保持高層往來，深化務實合作，助緬加快發展振興，推動同甘共苦的中緬命運共同體建設取得新成果，更好造福緬甸人民。



王毅說，中國堅定支持緬甸維護國家主權、安全和發展利益，願同緬方加強戰略溝通，圍繞震後重建開展務實合作。雙方要加強電力油氣合作，攜手維護能源安全；擴大貿易投資，推進中緬經濟走廊建設；拓展新興合作領域，助力緬提升自主發展能力；深化安全合作，維護好邊境和平穩定；堅決打擊網賭電詐，保障人民生命財產安全；加強青年交流培訓，夯實兩國友好民意基礎。中方將繼續在國際舞台為緬仗義執言，密切在聯合國、中國－東盟合作、瀾湄合作等框架下協作。



丁貌瑞表示，緬中是胞波友鄰，共同倡導和平共處五項基本原則，樹立了國家間友好交往的典範。緬方堅定恪守一個中國原則，願繼續做中國值得信賴的友好鄰邦，同中方密切高層往來，加快經濟走廊框架下項目建設，深化人才培訓、基礎設施、鐵路、農業、人工智能等各領域合作，攜手構建緬中命運共同體。緬方將全力維護中國在緬項目人員安全，合力堅決打擊網賭電詐，為雙方合作營造良好環境。緬方完全支持習近平主席提出的四大全球倡議及對國際事務重要主張，期待在多邊平台得到中方更多支持。



會談後，雙方共同見證交換中方援緬活動板房交接證書、中緬航天部門合作諒解備忘錄。