全港戲院日放映1694場次　20萬市民支持

中評社香港4月26日電／昨天是“全港戲院日”，香港文化體育及旅遊局表示，全港52間戲院放映1694場電影場次，以及20萬1519位影迷的支持，形容大功告成。



香港電台報導，文體旅局社交專頁表示，局長羅淑佩、常任秘書長沈鳳君，以及副局長劉震都是“戲院日”觀眾一份子，一同感受大銀幕的魔力；又指“戲院日”雖然圓滿結束，仍要繼續去戲院看戲，享受沉浸式全面觀影體驗。