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全港戲院日放映1694場次 20萬市民支持
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2026-04-26 15:50:32
中評社香港4月26日電／昨天是“全港戲院日”，香港文化體育及旅遊局表示，全港52間戲院放映1694場電影場次，以及20萬1519位影迷的支持，形容大功告成。
香港電台報導，文體旅局社交專頁表示，局長羅淑佩、常任秘書長沈鳳君，以及副局長劉震都是“戲院日”觀眾一份子，一同感受大銀幕的魔力；又指“戲院日”雖然圓滿結束，仍要繼續去戲院看戲，享受沉浸式全面觀影體驗。
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