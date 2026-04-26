沈伯洋是最強王牌？柯文哲：民進黨沒人了？

中評社台北4月26日電／民進黨傳出最有可能提名沈伯洋參選台北市長，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日更形容，沈伯洋會是最強王牌。對此，民眾黨創黨主席柯文哲諷刺地說，自己心中的民進黨黃金陣容是“台北沈伯洋，桃園王義川，台中陳柏惟”，並質疑若真的要派沈，“民進黨是沒有其他人可以派嗎？”



中時新聞網報導，民眾黨台北第三選區（松山信義）市議員參選人許甫今日下午舉辦親子手作童樂會，找來柯文哲、民眾黨主席黃國昌，以及台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪、林珍羽及台北第五選區（松山信義）市議員參選人吳怡萱到場，且還邀請該選區的藍委徐巧芯參與。



被問到怎麼看2026台北市選情，沈伯洋最近動作很多，蘇巧慧認為民進黨若派沈選台北市長，會是“最強王牌”？柯文哲聽聞問題後笑說，“我心目中民進黨的黃金組合，台北沈伯洋、桃園王義川。”並諷刺稱民進黨人才濟濟，且“3Q”陳柏惟也應該出來選台中市長，“非常渴望民進黨派出他們的黃金陣容”。



針對是否支持蔣萬安連任，以及會不會希望蔣萬安幫6名白營小雞站台，而他也去幫藍小雞站台？柯文哲認為，台北選情到目前為止還算穩定，“因為民進黨到底要派誰選？我看蔣萬安到現在為止，連對手在哪裡都還不知道。”所以目前台北市長選情算單純、比較簡單的。



柯文哲提及，民眾黨在台北市每個選區只提名一人，選情也相對簡單，期望凡是支持民眾黨的，不管是支持柯文哲、黃國昌等選民就是“集中投票”，這是在台北市目前的戰略，“我們原則上還是先拉抬自己的議員候選人，這是最重要的目標。”且此次6個小雞的品質都非常好，所以他算是非常有信心。



媒體追問，覺得蔣萬安會輸給沈伯洋嗎？而站在旁邊的許甫趕緊表達“危險發言！”柯文哲則笑稱，不要引誘他講危險發言，許甫以前當過主播，馬上知道他對這條會忍不住講什麼，“民進黨真的要派沈伯洋嗎？Are you sure？確定嗎？哇太精彩了！民進黨是沒有其他人可以派嗎？真的要這樣幹嗎？”



許甫則酸說，現在沈伯洋叫“裴勇俊AKA小泉進次郎AKA多邊形（戰士）、第一美男子”，而聽聞裴勇俊等形容詞，柯文哲張大嘴巴面露驚訝，表達“啊⋯好啦好啦好啦”。