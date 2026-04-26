藍青年酸沈伯洋：30秒發言出現6大錯誤

中評社台北4月26日電／有望代表民進黨參選2026台北市長的“立委”沈伯洋，昨日稱國民黨在台北已有70年了，卻遭打臉過往台北曾出現幾位無黨籍的台北市長。對此，國民黨前副發言人賴苡任表示，沈發言短短30秒出現6個嚴重錯誤，“台北史、台灣史、大陸史、數學、政治、黨史、忠誠度、中文表達力都不及格！”



中時新聞網報導，賴苡任今在臉書指出，沈伯洋短短30秒的講話，就出現6個嚴重錯誤，並諷刺沈還是談“國安” 跟認知作戰就好，起碼大家懶的挑錯，也能少翻點車，如今都不用國民黨出手，一位資深記者就讓他大翻車。



賴苡任進一步列出6個錯誤，包括1、從1950年開始，共計5位非國民黨籍台北市長，分別是吳三連、項昌權、高玉樹、陳水扁、柯文哲。2、台北市長屆次不能從1949年起算，要從1945年，因為台灣光復後馬上就有台北市長。3、從1945年起算，到今年2026年是81年而非70年。4、沈說1996前台北沒有民主，但台北市從1951年到1967年，長達16年都是市民直選，民主早在1951年就發生了。5、1994年直接民選，陳水扁當選，沈卻說“1996年以前台北沒有真正民主！”那陳水扁怎麼選上的？6、沈稱1996年後台北大部分時間都是國民黨治理，但1994至今共計5位市長，3位國民黨，2位非國民黨，這叫“大部分”？



綜上所述，賴苡任諷刺表示，沈伯洋的台北史、台灣史、大陸史、數學、政治、黨史、忠誠度、中文表達力都不及格，“我就問這樣的候選人，蔣萬安你怕了嗎？”