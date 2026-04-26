藍彰化縣長提名難　陳素月玩AI變髮引熱議

陳素月在社群平台分享用AI創作的髮型分析及建議，讓網友看到她的不同面向。（翻攝陳素月臉書） 中評社台北4月26日電／在國民黨彰化縣長提名仍難產下，民進黨早早就提名“立委”陳素月參選彰化縣長，讓陳素月好整以暇應戰，除按既定選戰規畫展開部署，勤跑基層，26日她還在社群平台與粉絲輕鬆互動，貼出她用AI幫忙做的髮型創作，結果AI分析顯示，她現在留的層次短髮髮型就是最適合的髮型，氣質提升，具加分效果。



《中時新聞網》報導，陳素月分享用AI創建的個人髮型分析及建議，她上傳人像照片，要AI保留主角原本五官、臉蛋和真實特徵，透過左右或並排對比方式，展示不同髮型套用在主角身上的效果，清楚區分取適合、普通及不建議髮型，讓人一眼看出哪些髮型最修飾臉型，提升氣質與整體顏值。



AI幫陳素月創作岀6款短髮變化，包括層次短髮、側分短髮、空氣瀏海短髮、微捲短髮、蓬鬆短髮及氣質短鮑伯；6款中長髮，包括長直髮、鎖骨內彎、柔順中長髮、大波浪、低馬尾及包頭。



“長捲髮先不要！”陳素月認為自己不適合大波浪等長捲髮，她自己比較喜歡現在留的層次短髮。AI給出的建議為陳素月最適合的髮型就是層次短髮，氣質短鮑伯為“普通”，長直髮則是“不建議”。



該篇貼文也引發網友熱議，大家都認為髮型很重要，髮型與臉型及臉蛋適合與否，決定了顏值的高低。



有人認為陳素月的短鮑伯頭看起來好像小英“總統”，而多數人都覺得陳素月現在最好看，“短髮俐落幹練”。也有網友逆風認為大波浪的也不錯，只是政治人物都喜歡留短髮；另有網友說，很意外地，低馬尾也適合。