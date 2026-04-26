特朗普急撤時摔倒　多層維安為何仍爆槍擊？

中評社台北4月26日電／25日白宮記協晚宴傳出槍響，美國總統特朗普在緊急撤離途中不慎摔倒，在特勤攙扶下才撤離晚宴現場。另外這是特朗普再度經歷槍擊事件，令外界關注美國總統的維安工作是否確實，不過特勤局官員強調，正是多層的維安工作守住了最外層防線。



《中時新聞網》報導，25日在華盛頓希爾頓飯店舉行的白宮記協晚宴剛開始沒多久，31歲加州男子持槍闖入在飯店大廳設置的特勤安檢站，現場槍聲大作，宴會廳內，當時特朗普與夫人梅蘭妮亞等人已在舞台上就座，畫面可見穿著正裝的特勤人員馬上衝到特朗普面前擋住他的身軀，另一名特勤人員也在第一時間將舞台右方的副總統萬斯拉走。



後續待持槍的武裝人員上台後，2名特勤才著手將特朗普帶離現場，不過或許是撤離得太緊急，特朗普起身走沒2步便摔倒在地，多名特勤隨即上前將他扶起、帶離現場。



這是特朗普第三度經歷槍擊現場，2024年競選美國總統期間他兩度成為暗殺目標，2024年7月在賓州造勢時，子彈劃過他的右耳下緣，當場濺血，特朗普驚險地躲過死劫，但這場暗殺也造成1名特朗普粉絲身亡。



如今又有槍手相當靠近特朗普，令外界關注特朗普政府的維安工作是否到位。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國特勤局副局長奎恩稱，特勤局多層安全態勢的強大顯而易見，砲轟槍手艾倫（Cole Thomas Allen）是“懦夫”，“低估了特勤局的保護能力，在初次接觸就被制止”。



英國《衛報》也報導，執法官員辯稱，他們在飯店實施的多層保護發揮預期中效果。不過為何槍手能突破晚宴的最外層安全防護？華盛頓都會區警察局代理局長卡洛爾表示，調查人員相信槍手是飯店房客，這可能是他能在活動期間進入飯店的主因。



因應這場晚間8時開始的白宮記協晚宴，華盛頓希爾頓飯店從當天下午2時起便不對外開放，衹有飯店房客、持有晚宴門票、受邀參加晚宴前後招待會的人員，以及持有白宮記協提供、顯示為晚宴相關人員文件者才能進入飯店。



出席晚宴的2300名賓客還得通過層層額外安檢才能進入宴會廳，包括向現場志工及飯店工作人員出示票券，還要通過磁性金屬探測器。



宴會廳內還有額外安檢措施，特勤在特朗普就座的主桌周圍設置緩衝區，區隔其他賓客，特勤人員在舞台前方、兩側值勤，重裝的反恐幹員嚴陣以待，隨時準備應威脅。