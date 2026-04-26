綠營狂造神黑熊　徐巧芯酸：沈伯洋選舉變迷因

中評社台北4月26日電／台北市長蔣萬安昨（25日）與民進黨可能被提名參選台北市長的綠委沈伯洋同台，外界關注沈剪掉招牌爆炸頭，改以捲短髮亮相，民進黨人士及支持者也不斷發文讚賞沈的發言、外型。藍委徐巧芯今日酸說，沈伯洋選舉變成一種迷因，且昨天唯一提出的具體市政是“國民黨在台北執政70年”，卻沒算到前台北市長陳水扁、柯文哲，顯示沈對台北完全不熟，且大家對慈惠堂有很深情誼，結果沈伯洋卻在分享阿嬤家住警器由慈惠堂贈送。



《中時新聞網》報導，徐巧芯26日下午參加民眾黨台北第3選區（松山信義）市議員參選人許甫舉辦的親子手作童樂會。由於國民黨在該區提2位新人，再加上白營許甫，外界質疑有席次上競合？徐巧芯認為，現在看到民進黨在北市找到最優秀的人才是綠委沈伯洋，“他現在已經有好長的稱號喔，民進黨裴勇俊、瘦一點像木村拓哉，然後在莫札特跟巴哈可聊一小時的‘多邊形戰士’，再加上很像張孝全、裴勇俊，把這些稱號加在一起，顯然現在整個2026大選的領頭羊就非沈伯洋莫屬了。”



徐巧芯指出，如果民進黨對其母雞這麼有信心，國民黨也對自己的母雞很有信心，相信在蔣萬安帶領下，松山信義可取得前所未有好成績，高標當然是希望國民黨5席全上，再加上民眾黨拿1席，讓民進黨壓縮到3席議員，這是他希望能達到的最終目標。



被問到怎麼看民進黨開始造神沈伯洋？徐巧芯先是笑說“歡迎多多益善好不好”，昨天已被“國會”同仁打電話提醒“表情管理好一點”、“壓制住嘴角好嗎”，如果民進黨認為平時打籃球就是有體育專長、聽音樂就有音樂專長，但對市政好像不是很在意，只關心沈伯洋有沒有剪頭髮，且不評論其頭髮就是缺乏高度，“我覺得這讓整個沈伯洋的選舉變成一種迷因”。



徐巧芯提及，沈伯洋昨天唯一提出的具體市政，是稱國民黨在台北市執政70年，但這完全是錯誤說法，先不講早期的老前輩，但民進黨的陳水扁當過一任台北市長，而柯文哲第一任也等於是民進黨禮讓的市長候選人，並贏過國民黨時任對手連勝文，且國民黨在柯第二任也有推派丁守中參選，因此柯文哲並不是代表國民黨。



徐巧芯說，陳水扁4年加柯文哲8年，怎麼能夠說“70年來都是國民黨執政”的謊言？且昨天記者甚至有提醒沈可能講錯，但沈卻沒回應錯誤，反而繼續依然故我，顯示沈伯洋對台北市完全不熟。