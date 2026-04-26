內蒙古全面推進“三北”工程重點生態項目建設

中評社香港4月26日電／鋪設草方格、栽種樟子松、澆灌定根水……眼下，在內蒙古通遼市科爾沁左翼後旗束力古台防沙治沙項目區，治沙工人們正在開展植樹造林工作，為黃沙披上“綠裝”。



科爾沁沙地是距離北京最近的沙塵源之一。內蒙古境內的科爾沁沙地面積達8596萬畝，涉及3個盟市的18個旗縣區，佔全國科爾沁沙地分佈總面積的96%以上。其中，束力古台防沙治沙項目區沙地面積近3000畝，是科爾沁左翼後旗最後一塊待治理的流動、半流動沙地，其治理完成意味著該旗境內1160萬畝科爾沁沙地的流動、半流動沙丘將全部得到治理。



與此同時，在地處黃河“幾字彎”的內蒙古巴彥淖爾市本巴圖沙漠生態綜合治理項目區，工人們正在進行林地補植、澆水工作。該項目負責人王澤林說：“我們在春節前就把稻草、機械和人員全部準備到位，在開春後及時鋪設草方格，栽種楊柴、花棒、梭梭，預計在今年5月底完成治理8萬多畝沙地。”



新華社報導，內蒙古是中國黃河流經最長、荒漠化和沙化土地最為集中的省區，黃河“幾字彎”區域內分佈著庫布其、烏蘭布和、騰格里三大沙漠和毛烏素沙地，沙化土地面積2.28億畝。今年內蒙古在黃河“幾字彎”區域統籌山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，推進區域聯防聯治，重點解決好沙患、水患、鹽漬化等生態問題，進一步減少黃河輸沙量。



“三北”工程攻堅戰包括黃河“幾字彎”攻堅戰，科爾沁、渾善達克沙地殲滅戰，河西走廊-塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰三大標誌性戰役，其中“兩個半”戰役在內蒙古，60%以上的沙化土地綜合治理任務在內蒙古。今年是“十五五”開局之年，內蒙古部署年度“三北”工程生態建設任務4000多萬畝。



據內蒙古自治區林業和草原局局長王肇晟介紹，今年，內蒙古集中資源力量實施一批“三北”工程攻堅戰重點工程。其中，在黃河“幾字彎”攻堅戰區域重點實施從賀蘭山到陰山的黃河兩岸沿線180公里流沙系統治理等工程，在科爾沁、渾善達克沙地殲滅戰區域重點實施渾善達克沙地南緣治理等工程，在河西走廊—塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰區域重點實施鞏固巴丹吉林、騰格里沙漠鎖邊等工程。



內蒙古將繼續推廣光伏治沙、以路治沙等模式，著力提升治沙效能，推動由殲滅區向攻堅區、阻擊區拓展。加大智能植樹機器人、沙障鋪設機等先進治沙機械裝備推廣應用力度，確保機械治沙覆蓋率提高到55%。目前，內蒙古已啟動“三北”工程質量年行動，完善制度細則，強化全過程監管，健全長效管護機制，提升苗木成活率與管護能力。