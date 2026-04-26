遭封鎖失業嚴重物價漲　伊朗為何還不讓步？

中評社香港4月26日電／美伊和談暫無進展，面對美國總統特朗普的極限施壓，伊朗強硬態度。美國實施的海上封鎖，掐住伊朗主要經濟命脈，德黑蘭面臨石油儲存危機，民眾也承受物價上漲與失業率飆升壓力。美國有線電視新聞網（CNN）25日報導分析在此情況下，伊朗仍選擇與美國對峙的可能原因。



CNN指出，儘管伊朗正遭受衝擊，其領導層也清楚特朗普同樣承受壓力。這位美國總統在國內因戰事面臨愈來愈多反彈，而且關鍵的期中選舉即將到來。德黑蘭可能盤算特朗普會先讓步。除非華府準備將海上封鎖再維持數月，否則要徹底瓦解多年來已適應美國壓力與嚴厲制裁的伊朗經濟，將相當困難。



就在3個月前，伊朗政府因民眾在全國各地走上街頭抗議經濟問題，一度瀕臨崩潰。當美國與以色列發動攻擊後，伊朗政府反而獲得續命，如今正以戰爭為由，向9200萬人民解釋嚴峻的經濟狀況。



《中時新聞網》報導，聚焦西亞經濟外交、經濟發展等議題的智庫Bourse and Bazaar執行長巴特曼赫利吉對CNN表示：“伊朗在特朗普第一任期就已面臨‘極限施壓’政策，被迫將石油產量減半。”“如果封鎖持續數月，無疑會影響伊朗的經濟前景，但伊朗方面的預期是，美國自身也無法長時間承受這樣的壓力。”



這場封鎖最初在10多天前針對伊朗港口，如今已擴展至全球，所有與伊朗相關的船隻在航程中都面臨美國海軍的嚴密監控。航運分析公司Kpler指出，伊朗陸上仍有充裕的儲油空間，尚有近3000萬桶的餘裕，意味著距離極限仍有數週時間。若能找到其他方式卸載原油，其儲存能力甚至可再延長。



在4月7日宣布停火前，美國以色列幾乎天天對伊朗發動打擊，造成許多高層官員喪生，並攻擊鋼鐵廠、石化設施等核心基礎建設。在戰爭的大部分時間，美國的一個關鍵目標是重啟重要的荷莫茲海峽。但當本月伊朗談判代表未能與美方達成協議後，特朗普改變策略，發動國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）所稱的“鐵腕”海上封鎖，範圍從阿曼灣延伸至公海。此舉是回應德黑蘭封鎖荷莫茲海峽，並對通行船隻收取“非正式過路費”的決定。該海上要道承載全球逾5分之1的油氣出口，此舉導致油價大幅飆升。