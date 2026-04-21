雅韻芳華，港台情深——專訪著名畫家馮倩

著名畫家馮倩接受中評社記者專訪（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）“雅韻芳華 婀娜雋永——馮倩中國畫作品香港展”4月29日將在香港灣仔開幕。在畫展開幕前夕，著名畫家馮倩接受中評社記者專訪，暢談其對藝術及港台交流的感受。



香港畫展：從寫意哲思到中西相融



馮倩幼年師從中央美術學院教授、一代工筆花鳥畫大師俞致貞先生（張大千、於非闇的入室弟子），深造於中央美術學院中國畫系及中國國家畫院詹庚西工作室，中國女畫家協會會員，擅長工筆、寫意花鳥畫，畫風清新典雅，極富時代感。



馮倩告訴中評社記者，自己在國內多地舉辦過個展，此次為香港個展準備了多年，共攜二十餘幅畫作赴港。“我覺得非常榮幸能到香港開畫展，應該拿最精品的畫作展現給香港同胞們。”馮倩的言語中透著一股真摯。



馮倩特意展示了此次參展的兩幅作品，向記者娓娓道來其中的創作過程。



一幅是曾入選2025年中國國家畫院展覽的作品《桃之夭夭》，這幅作品凝聚了東方傳統的自然感悟。“明媚的陽春三月，我漫步在漫山遍野的桃花林中，陽光穿過嫣紅色的花瓣泛出雲霞般的光澤，微風拂過枝條搖曳生姿，劃出優雅的弧線，如雪花般飄飄灑灑的花瓣落滿地面。不禁想起詩經裡描寫桃花的詩句：桃之夭夭灼灼其華；桃之夭夭，其葉蓁蓁……”馮倩追述起創作心境時，舒眉展笑，“我感受著大自然的魅力，看著桃花的妖嬈嫵媚，心想何不用畫筆表現出這美好的瞬間，於是我用傳統的寫意筆法加現代的色彩形式感創作出了這幅《桃之夭夭》的作品。”



如果說《桃之夭夭》沿用的是深厚的國畫筆觸，那另一幅《凌波仙子》則在理念上走向了重新熔鑄。



這幅2017年的作品，暗藏了許多功力：“正反面畫了許多遍，才出來那種朦朧的味道”。馮倩向記者講解——荷花在現實中自然不是藍色的，那藍色是畫家主觀情感的體現。“受了西方印象派繪畫的影響，莫奈、梵高那種反映內心、抒發情感的色彩感染過我。”馮倩因而讓水榭一角有了滿眼湛藍，粉白色的荷花用細膩的工筆畫法表現，荷梗穿插出的結構暗合現代構成，水邊的幾筆蔓草之搖曳又純然是國畫的隨性……“西方繪畫的塊面色彩、東方寫意的流暢留白，在這裡可以和諧地統一起來。”



另外，多幅山水、花鳥畫作也將在香港展中亮相，馮倩說，期待能在香港山水花鳥遇知音。