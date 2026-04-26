沈伯洋搞突襲　秦慧珠：為老實的蔣萬安擔心

中評社台北4月26日電／台北市松山慈惠堂台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式25日展開，台北市長蔣萬安與民進黨參選台北市長的熱門人選“立委”沈伯洋首度同台。國民黨台北市議員秦慧珠示警，她目睹了民進黨輔選大軍的突襲動作，讓她傻眼，老實的蔣萬安可能危險了！



中時新聞網報導，秦慧珠今日在臉書解釋，昨天慈惠堂母娘文化季的“米龍開光起駕繞境”活動，主辦單位邀請的主要貴賓是蔣萬安市長和蕭美琴，民進黨可能認為機會難得，主動向慈惠堂要求要安排沈伯洋來，而且要讓他致詞，堂方覺得為難，怕這個宗教活動會變成沈伯洋的造勢活動，所以也安排了在地的徐巧芯在沈伯洋之前致詞。



“但到了現場，民進黨卻發動突襲”，秦慧珠披露，民進黨祕書長徐國勇親自帶著沈伯洋來，當主辦單位邀請貴賓致詞時，第一個邀請了徐國勇致詞，徐國勇講了幾句後就開始介紹沈伯洋，還未經主委單位同意，主動叫沈明洋上來站在他身邊，要沈伯洋致詞，這一幕來得突然，於是大家坐在下面，聽“國安要員”沈伯洋說他以前住在台北的那裡，跟慈惠堂淵源和跟台北市的關係。



“這一幕突襲的插曲，真讓人傻眼！”秦慧珠直言，沈伯洋致詞之後，才輪到在地的徐巧芯致詞，然後才是蔣萬安致詞、蕭美琴致詞。沈伯洋和蔣萬安的同台秀，就在這個突襲之後展開，以後怕是會越來越多。



秦慧珠擔心，沈伯洋在蕭美琴、黨祕書長徐國勇和眾多議會簇擁下出場，還搞突襲力壓蔣萬安，真讓我為老實的蔣萬安擔心，以後可能處處吃虧。