方案成形　伊朗能“管住”霍爾木茲海峽？

霍爾木茲海峽 中評社北京4月26日電／據伊朗邁赫爾通訊社25日援引一名伊朗議員的話報導，伊朗已就管理霍爾木茲海峽形成一個綜合方案。分析人士指出，伊朗此舉有多重目的，包括加強對美國和以色列施壓、獲取新的穩定收入來源等。但對過航船隻收費在國際上引發反對之聲，美國正以封鎖伊朗港口和船隻對其施壓，伊朗的海峽管控方案能否真正實施仍存不確定性。



有何目的



據邁赫爾通訊社報導，上述消息由伊朗伊斯蘭議會議員貝赫納姆·賽義迪透露。伊朗媒體此前曾報導，伊朗議會5日審議了關於霍爾木茲海峽治理的多份提案，並決定成立專門委員會制定針對海峽行使管轄權的綜合性方案與法律保障文件。



新華社報導，根據賽義迪的說法，綜合方案的內容包括，霍爾木茲海峽的主權將完全掌握在伊朗手中；該區域內航行的船舶和艦艇必須獲得伊朗的許可；通過該區域的船隻須就安全、環境保護、航運管理、許可發放等事項繳納相關費用，且優先以里亞爾支付；被伊最高國家安全委員會或武裝部隊總參謀部認定為敵對國家的船隻不得通過霍爾木茲海峽，以色列船隻被絕對禁止通過該區域；對於給伊朗造成損失的國家，相關國家必須先與伊朗就賠償方式達成協議，伊方才會向其船隻發放通行許可。



分析人士認為，該方案透露出伊朗多重目的。



首先，繼續對美以施壓。伊朗通過管控霍爾木茲海峽這一全球航運要道影響國際油價，既加劇美以通脹壓力與經濟負擔，又促使國際社會呼籲局勢降溫、暢通航道，令美以在經濟、外交上雙重承壓。不許“敵對國家”船隻通行，更是將矛頭直指美以。同時，將海峽通行問題與戰爭賠償訴求綁定，旨在逼美方在賠償問題上讓步。



其次，為美伊談判留餘地。儘管伊朗對美立場始終強硬，但並未徹底關閉談判渠道。伊方日前派遣外長阿拉格齊訪問巴基斯坦卻聲稱不與美方談判，但又通過巴方向美方傳話，並透露阿拉格齊不久後或重回伊斯蘭堡。賽義迪在介紹綜合方案時將以色列列為“絕對禁止”對象，但未點名美國，可能暗示美國船隻通航可作為談判籌碼。



再次，給伊朗提供新的收入來源。有統計顯示，如果伊朗對通過霍爾木茲海峽的每桶石油收取1美元，以戰事爆發前海峽的通航量計算，伊朗每年將獲得超過77億美元收入。國際輿論認為，這將成為伊朗抵抗美西方封鎖和進行戰後重建的重要資金來源。而要求優先以里亞爾支付，則是為避免通行費收入被美元體系限制。

