大使任命風波發酵　英首相堅稱不辭職

中評社北京4月26日電／英國首相斯塔默表示，儘管圍繞任命彼得·曼德爾森出任英國駐美大使的爭議持續發酵，他仍將繼續履職，帶領工黨參加下一屆大選。



新華社報導，英國《星期日泰晤士報》26日刊出對斯塔默的專訪，提及“任命風波”相關話題。斯塔默在專訪中駁斥了有關其將被迫辭職或面臨黨內挑戰的說法，稱那只是“傳言”。他再次承認，任命曼德爾森出任駐美大使是“一個錯誤”，並對該事件持續占據輿論焦點、掩蓋政府當前面臨的“緊迫”問題表達不滿。



據英國媒體報導，斯塔默2024年12月提名曼德爾森出任駐美大使，後者次年1月接受安全審查程序，但未能獲得安全許可。英國外交部當時決定推翻審查結果，使其順利任職。曼德爾森2025年2月起任英國駐美大使，但履職僅7個月就被解除職務，原因是被曝與已故美國富商傑弗里·愛潑斯坦關係密切。今年2月，英國警方對曼德爾森啟動刑事調查。



斯塔默稱，“沒人告訴他，曼德爾森在上任前未通過安全審查”。不過，此前因這一事件被斯塔默解職的官員奧利·羅賓斯21日在議會作證時稱，在任命過程中他曾感受到來自首相府的“壓力”，被要求推動曼德爾森的任命流程。這與斯塔默前一日在議會下院作出的“沒有施加任何壓力”的表述相悖。



針對前後說法矛盾的質疑，斯塔默在採訪中回應稱，政府內部存在許多“不同類型的壓力”，有一種是“政府推進日常事務進度的壓力”。



美國彭博新聞社報導說，持續發酵的人事醜聞已削弱英國民眾對斯塔默的信任，工黨將在下個月的地方選舉中面臨壓力。