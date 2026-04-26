彈劾賴清德綠委缺席　藍：不開會就是認同！

中評社台北4月26日電／“立法院”朝野黨團24日經協商，同意於賴清德就職兩周年前夕的5月19日上午10時，進行“總統”彈劾案記名投票表決。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨不會配合在野黨演這齣政治鬧劇，也不會進場投票；國民黨團已提前發出甲級動員通知，民眾黨團也表明，會全員出席投票彈劾賴清德。



國民黨團26日表示，“大法官教我們的事：不開會，就是認同！”前陣子大法官們在人數不足、程序有爭議的情況下，依然堅持可以做出判決。當時大法官的邏輯很清楚：“就算人數不夠，只要剩下的數有接近過半，那意向就是100%確定了。”



國民黨團認為，綠委們打算放棄進場行使權力的機會，這不就代表：



1. 認同彈劾理由：因為找不出理由反駁，只好集體沉默。



2. 放棄護航：難道是怕進場投票後，會不小心看到自家人的“真心話”同意票？



3. 默認即同意：按照大法官的邏輯，如果你們選擇不出席、不參與，那我們就只能解讀為你們對這項彈劾案“完全沒意見、甚至百分之百支持”囉！



國民黨團建議民進黨“立委”，5/19還是進來坐坐，總比躲在辦公室看直播被人民笑來得好。如果當天綠色席次空空如也，我們絕對會幫各位記錄下這“神聖的默認時刻”。