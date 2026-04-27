快評：台灣青年覺醒　與“抗中”漸行漸遠

中評社快評/在台灣新黨“三閤論壇”4月25日舉辦的“台灣生存戰略研討會”上，民主文教基金會董事長桂宏誠引述稍早前一項民調表示，經由年齡及政黨傾向交叉分析，有三點民意趨向值得繼續觀察與調查：一是兩岸統一課題不再是政治禁忌；二是泛綠選民意見分裂，有4成傾向泛綠的受訪者認為與大陸接觸可以促進和平穩定；三是青年世代的看法跟民進黨政府政策有逐漸脫離的現象。



這一趨勢或跡象直接挑戰過去的一些刻板印象，尤其是台灣青年“脫綠”是一個重要現象，希望成為一種趨勢，未來發展值得繼續關注。深入分析，青年“脫綠”趨勢背後是三重現實覺醒：



一是對“美國護台神話”的幻滅，當年輕人看清“抗中”實為美國軍售利益服務，“保台”承諾空洞無力，政策認同自然鬆動。



二是對兩岸和平路徑的務實選擇。20-29歲青年中，六成認同兩岸接觸交流有助和平穩定，75.5%民眾支持主動談判爭取最佳條件。當“拒統”等於擁抱戰爭風險，而交流能轉化軍費為社福建設時，青年更傾向以對話避戰。



三是對民生福祉的優先考量。當軍購黑洞吞噬教育、社福預算，當產業外移削弱經濟根基，青年切身感受到“抗中保台”口號下的生存危機。他們拒絕為意識形態虛耗資源，渴求更務實的生存策略。

