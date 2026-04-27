【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本北海道6.1級地震 部分交通停運
http://www.CRNTT.com
2026-04-27 08:43:32
中評社香港4月27日電／據日本氣象廳消息，日本北海道十勝地區南部27日發生6.1級地震，本次地震無海嘯風險。
日本氣象廳說，地震發生於當地時間27日5時24分（北京時間4時24分）左右，震中位於北緯42.6度、東經143.1度，震源深度約80公里。
據日本共同社報導，暫無人員傷亡報告。北海道泊核電站未報告異常。受地震影響，部分公路和軌道交通暫停運行。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日媒：日本確定自衛隊職銜名稱變更方針
(2026-04-26 09:09:26)
日本公布F2戰鬥機墜毀原因
(2026-04-25 08:57:17)
日本啟動國防AI加速器計劃
(2026-04-25 08:55:46)
日推進將航空自衛隊整編為“航空宇宙自衛隊”
(2026-04-25 08:53:36)
張競：日本武器很難賣 雙面刃會惹麻煩
(2026-04-25 00:09:54)
日放寬武器出口規定 打破二戰後和平主義路綫
(2026-04-24 10:55:01)
日本眾議院通過設立國家情報局相關法案引擔憂
(2026-04-23 16:53:05)
日本為何“鬆綁”武器出口限制？
(2026-04-23 16:12:44)
日本航空自衛隊連曝飛機“掉零件”事件
(2026-04-23 12:51:42)
日本無人力量建設凸顯攻擊傾向
(2026-04-23 07:38:51)