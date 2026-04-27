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日本北海道6.1級地震　部分交通停運
http://www.CRNTT.com   2026-04-27 08:43:32
　　中評社香港4月27日電／據日本氣象廳消息，日本北海道十勝地區南部27日發生6.1級地震，本次地震無海嘯風險。

　　日本氣象廳說，地震發生於當地時間27日5時24分（北京時間4時24分）左右，震中位於北緯42.6度、東經143.1度，震源深度約80公里。

　　據日本共同社報導，暫無人員傷亡報告。北海道泊核電站未報告異常。受地震影響，部分公路和軌道交通暫停運行。

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