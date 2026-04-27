白宮記協晚宴槍手事發前宣言不滿特朗普政府

4月25日白宮記者協會晚宴發生槍擊案（新華社 資料圖片） 中評社香港4月27日電／美國媒體26日報導，白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人科爾·艾倫在25日事發前幾分鐘向家人發送一份“宣言”，稱其行動以美國聯邦政府官員為目標。



美國有線電視新聞網等媒體以知情人士為消息源報導，艾倫在事件發生前約10分鐘向家人發送一封電子郵件，自稱“友好的聯邦刺客”。在這份“宣言”中，艾倫稱“一想到本屆政府所做的一切，我就感到憤怒”。但他沒有直接點名總統特朗普。



艾倫稱聯邦政府官員“都是目標……其優先級從高到低排列”。他還嘲諷晚宴舉辦地華盛頓希爾頓酒店的安保缺陷“令人難以置信”。“我帶著多種武器走進來，但那裡沒有一個人認為我可能構成威脅……本次活動的安保措施全部集中在室外，主要針對抗議者和當天到達的人員，因為顯然沒有人考慮過如果有人提前一天到達會發生什麼。”



一名白宮官員說，艾倫的一個兄弟收到郵件後，聯繫康涅狄格州新倫敦市警察局。後者證實，25日晚10時49分左右、即槍擊事件發生兩個多小時後，警方接到電話，對方對槍擊事件表示擔憂。警方隨後聯繫聯邦執法部門，並對來電者進行詢問。



新華社報導，美國代理司法部長布蘭奇26日表示，執法人員已對艾倫在加利福尼亞州南部托蘭斯市的住所進行搜查。他說，艾倫過去幾年購買了兩把槍，事發前坐火車從洛杉磯經芝加哥抵達華盛頓，提前入住晚宴舉行的酒店，應該是單獨行動。據美媒報導，聯邦調查局人員當天還在艾倫所住社區挨家挨戶走訪。



哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮娜·皮羅說，艾倫將於27日被正式起訴，將被控兩項在暴力犯罪中使用槍支的罪名，以及一項使用危險武器襲擊聯邦執法人員的罪名，預計檢方還將提出更多指控。



美媒報導，一名聯邦特勤局特工在攔截艾倫時被子彈擊中胸部，因穿防彈背心，並無大礙。包括特朗普、副總統萬斯在內，晚宴約2600名嘉賓無人受傷。



25日晚在事件發生後，特朗普稱，希望在未來30天內重新安排白宮記協晚宴。對此，白宮記協主席26日表示，白宮記協理事會將召開會議，評估這一事件並將“決定如何繼續進行”。