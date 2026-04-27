以色列前總理聯組新政黨　尋求擊敗內塔尼亞胡

中評社香港4月27日電／以色列前總理貝內特與另一名前總理、反對黨“擁有未來”黨領導人拉皮德26日正式組建名為“團結”的聯合政黨，尋求在今年10月議會選舉中擊敗現任總理內塔尼亞胡的陣營。



貝內特和拉皮德當晚在以色列海濱城市海爾茲利亞召開新聞發佈會，宣佈兩人領導的政黨合併。貝內特說，新政黨將由他領導，致力於贏得大選，“開啟國家新階段”。儘管他和拉皮德在諸多議題上存在分歧，但可以“為了以色列人民的利益並肩作戰”，並強調這一聯合向全國傳遞信號：“分裂的時代已經結束、糾偏的時代已經到來。”



新華社報導，貝內特承諾，若贏得大選，將由“專業人士”組成新政府，就任當天會成立一個國家調查委員會，查明2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）突襲以色列事件的真相，並推動包括限制總理任期、停止對逃避兵役者提供資金等政策。



拉皮德說，以色列“需要改變方向”，組建聯合政黨是邁向這一目標的“第一步”。他呼籲以色列中間派政治勢力在大選中支持貝內特。



拉皮德還說，新政府將在安全、教育、降低生活成本和反腐等方面推進改革，同時推動猶太教極端正統派群體履行兵役。



貝內特呼籲以軍前總參謀長艾森科特領導的正直黨一起聯手。《以色列時報》報導，艾森科特當晚在另一場活動上稱貝內特和拉皮德是“我的盟友”，對“團結”黨成立表示祝賀，同時暗示，這一新政黨很難從親內塔尼亞胡的右翼陣營中爭取到選票。



據以色列媒體分析，貝內特屬右翼，拉皮德屬中間派，兩人聯手有望重塑以色列政治格局，但對現有政治陣營力量對比的實際影響仍有待觀察。



2021年大選中，貝內特與拉皮德聯手擊敗連續執政12年的內塔尼亞胡，隨後組建的聯合政府涵蓋右翼、中間派和左翼政黨，但在巴以問題等重大議題上陷入嚴重分歧，只維持了18個月。內塔尼亞胡2022年底重新上台，組建被認為以色列“史上最右”的一屆政府。