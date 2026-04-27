【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗外長27日訪俄 與俄就美伊談判情況磋商
http://www.CRNTT.com
2026-04-27 09:14:17
中評社香港4月27日電／伊朗駐俄羅斯大使卡齊姆·賈拉利26日在社交媒體發帖說，伊朗外交部長阿拉格齊將於27日抵達俄羅斯進行訪問。在莫斯科訪問期間，阿拉格齊將與俄方就伊美談判情況、停火問題以及衝突事態發展進行磋商。
據塔斯社26日報導，俄外交部也確認阿拉格齊即將訪俄。
新華社報導，伊朗方面24日宣布，阿拉格齊將出訪巴基斯坦、阿曼和俄羅斯三國。阿拉格齊於24日至25日訪問巴基斯坦，在26日結束對阿曼的訪問之後又返回巴基斯坦，將伊朗結束戰事的條件告知巴方。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗外長：與阿曼商討保霍爾木茲海峽安全通航
(2026-04-27 09:09:42)
伊朗據報提出三階段談判框架
(2026-04-27 09:00:09)
遭封鎖失業嚴重物價漲 伊朗為何還不讓步？
(2026-04-26 17:28:20)
伊拉克庫區在美以伊衝突期間遭逾800次襲擊
(2026-04-26 09:39:26)
伊朗外長將再次訪問巴基斯坦
(2026-04-26 09:37:31)
伊媒：伊朗克爾曼沙阿傳出防空系統活動聲響
(2026-04-26 09:08:37)
俄羅斯與烏克蘭交換386名被俘人員
(2026-04-26 08:52:00)
美軍稱攔截一艘商船 迫使其返回伊朗
(2026-04-26 08:51:24)
美軍稱將繼續對進出伊朗港口船只實施全面封鎖
(2026-04-26 08:50:46)
伊朗革命衛隊：已在各條戰線做好充分準備
(2026-04-26 08:49:59)