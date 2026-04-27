伊朗外長27日訪俄　與俄就美伊談判情況磋商

中評社香港4月27日電／伊朗駐俄羅斯大使卡齊姆·賈拉利26日在社交媒體發帖說，伊朗外交部長阿拉格齊將於27日抵達俄羅斯進行訪問。在莫斯科訪問期間，阿拉格齊將與俄方就伊美談判情況、停火問題以及衝突事態發展進行磋商。



據塔斯社26日報導，俄外交部也確認阿拉格齊即將訪俄。



新華社報導，伊朗方面24日宣布，阿拉格齊將出訪巴基斯坦、阿曼和俄羅斯三國。阿拉格齊於24日至25日訪問巴基斯坦，在26日結束對阿曼的訪問之後又返回巴基斯坦，將伊朗結束戰事的條件告知巴方。