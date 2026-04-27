日本圖謀“甩賣”舊裝備給菲壯膽　專家解讀

中評社北京4月27日電／環球時報報導，近期，日本右翼勢力“再軍事化”動作持續抬頭。日本《讀賣新聞》26日報導稱，日本政府已著手研討修訂《自衛隊法》，計劃增設特例條款，允許無償或以低價對外提供具備殺傷、破壞性能的武器裝備。



根據計劃，日本防衛大臣小泉進次郎將在5月黃金周期間訪問菲律賓等國，專門協商二手裝備出口事宜，重點推動對菲出口護衛艦等項目，聲稱要強化與“理念相近國家”的合作、提升區域威懾能力。



按照日本現行法律，防衛裝備屬於國有財產，嚴禁無償或低價對外提供。儘管《自衛隊法》允許以低價向發展中國家轉讓閑置物資，但範圍僅限頭盔等非殺傷性裝備，護衛艦、導彈等主戰武器與彈藥均被嚴格禁止。此次修法將從根本上突破這一底線。



據多名知情人士透露，日本政府計劃年內修訂包括《國家安全保障戰略》在內的“安保三文件”，並力爭在2027年例行國會完成相關法案修改。



就在本月21日，日本政府完成對“防衛裝備轉移三原則”及其運用指南的修改，原則上將允許殺傷性武器對外出口。此前，日本僅允許出口限於非戰鬥用途的救援、運輸、警戒、監視、掃雷5種類型的武器裝備和技術，並禁止向衝突當事國出口武器裝備。如今，隨著出口規則放寬，日本國內竟有聲音要求配套修訂法律、放開老舊武器無償及低價援助。



外交學院教授周永生26日告訴記者，日本接連調整武器出口規則，為二手乃至淘汰殺傷性武器對外輸出築牢了政策與法律基礎，充分暴露其加速推進再軍事化、謀求成為軍事大國的危險野心。



菲律賓是日本此次武器輸出的“重點對象”。據《讀賣新聞》披露，菲方正積極考慮引進日本海上自衛隊“阿武隈”級護衛艦，一旦落地，菲律賓將成為日本二手護衛艦出口的首個國家。日本長期對菲提供軍事扶持。2017年，日本首個防衛裝備無償轉讓項目就是向菲提供直升機零部件。2022年，日本首次對外出口防空雷達，對象仍是菲律賓。2025年6月，日菲雙方就二手護衛艦出口達成基本協議。

