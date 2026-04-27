】 【打 印】 
內塔尼亞胡下令“猛烈打擊”黎巴嫩真主黨目標
http://www.CRNTT.com   2026-04-27 09:47:32
以色列總理內塔尼亞胡（資料圖）
　　中評社北京4月27日電／新華社報導，以色列總理辦公室25日晚發布聲明說，以總理內塔尼亞胡已下令以國防軍“猛烈打擊”黎巴嫩境內的真主黨目標。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：