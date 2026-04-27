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內塔尼亞胡下令“猛烈打擊”黎巴嫩真主黨目標
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2026-04-27 09:47:32
以色列總理內塔尼亞胡（資料圖）
中評社北京4月27日電／新華社報導，以色列總理辦公室25日晚發布聲明說，以總理內塔尼亞胡已下令以國防軍“猛烈打擊”黎巴嫩境內的真主黨目標。
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