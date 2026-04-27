美媒：中國海軍“開放日”拉近與民眾距離

中評社北京4月27日電／美國外交學者網站4月23日發表題為《中國的海軍外交轉回國內》的文章，作者是安德魯·奧查德。文章編譯如下：



4月23日是中國人民解放軍海軍成立77周年紀念日，多地慶祝活動展現北京擴大海軍國內港口訪問的舉措。約40艘軍艦參加在青島、上海、廣州、三亞等多地舉行的周年慶典活動。



這些訪問正在使海軍在國內的互動常態化。這種向內的努力有助於中國民眾熟悉海軍並增強對海軍的信任。



以往，中國海軍通常通過訪問海外港口支持其全球行動並達成外交目標，但現在國內訪問變得愈發頻繁。過去兩年，中國海軍在國內沿海地區的港口訪問次數顯著增加。



這些訪問的一個核心特色是規模龐大的艦艇“開放日”。這類活動讓普通民眾有機會登上現代化的軍艦並與官兵交流，這與美國海軍開展的公眾互動活動如出一轍。美中兩國海軍都利用此類訪問向公眾普及各自的使命任務。中國海軍此類活動的目標在於培養親近感，使其強大實力變得讓人習以為常又真切可見。



中國海軍的艦艇開放活動並非新鮮事。長期以來，中國海軍都會在重大節日和海軍成立紀念日期間向公眾提供此類參觀機會。只是如今在活動規模和覆蓋範圍上都不斷擴大。開放活動已不再局限於傳統的艦隊集結地，而是延伸到主要人口中心和關鍵海洋經濟區。這有助於讓海軍的作戰能力顯得觸手可及，而不只是電視台裡偶爾呈現的威武場面。



訪問活動也被用於推進國內經濟發展目標。玉林艦（舷號569）在2024年國慶黃金周期間訪問位於北海市的玉林海港碼頭。玉林本身是內陸城市，而這座由玉林市政府出資建設、位於北海的商用港，成為連接該內陸城市與海上貿易的紐帶。官媒重點報導此次訪問，旨在推廣區域協調發展，並強調海運基礎設施在中國國內類似於共建“一帶一路”倡議中的重要地位。借此，人民海軍不僅是安全的守護者，也成為經濟融合與進步的象徵。

